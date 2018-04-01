Mermeri Farklı Tasarlayanlara Ödül Verildi

İZMİR'de bu yıl 24'üncüsü açılan MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu'nun en değişik 3 tasarımı belli oldu. Mermerden kalorifer peteği de ödül aldı.

MARBLE, Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki üniversitelerin tasarım ile mimarlık bölümü öğrencilerini ve yeni mezunlarını, sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirdi. Genç tasarımcılarından 39 projesine destek veren firmalar bunlardan 21'ini doğal taş kullanarak üretti. Genç tasarımcıların, doğal taş kullanarak hayatın her alanında kullanılabilecek tasarımlarının yer aldığı platformun ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, katılımcı firma temsilcileri, tasarımcılar ile ziyaretçiler de katıldı.

Platform'da en değişik 3 tasarım Orçun Umut Kumova'nın Granitaş tarafından üretilen Calient adlı kalorifer peteği, Mert Taş'ın Silkar/Akdo tarafından üretilen mermerin akıcı desenlerini işlediği Yin-Yang ve Fatma Betül Dokucu'nun Türeks tarafından hazırlanan Koza oldu. En değişik üç tasarımın sahipleri ödüllerini Kocaoğlu'nun elinden aldı. "En iyi işbirliği" ödülünü ise yine Mert Taş'ın Yin-Yang adlı tasarımı ile Gizem Karataş'ın Limra tarafından yapılan şehir mobilyası U-Bench adlı tasarımı aldı. TÜMMER özel ödülü ise Berke İnce'nin TÜMAŞ tarafından hazırlanan MerMerdiven adlı merdiven tasarımının oldu.

- İzmir