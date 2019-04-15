Mermere Atılan İmza! Açığı Görüp Kolları Sıvadılar, Şimdi Dünyaya Satıyorlar

Bosmak AR-GE Sorumlusu ve Üretim Mühendisi Salim Bayırlı, "Konya, Karatay'da hizmet sunan bir firmayız. Yapılan mermerlerin fotoğraflarını çekip makinalara veriyoruz. Sonrada çizip işletebiliyoruz." dedi.

"MAKİNA AÇIĞI GÖRÜP SEKTÖRE GİRDİK"

Salim Bayırlı, "Bu figürler daha önce İtalyan tezgahlarında işlenen figürlerdi. Türkiye'de bu işi yapacak bir makina açığı vardı. Bizde 2007 yılında bu işe girerek yola çıktı ve yola devam ediyoruz." dedi.

YENİLİK VE REKABET İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Bayırlı, "Öncelikli satış noktamız iç piyasa ancak Arap Yarımadası, Amerika, Macaristan ve Hollanda'ya gönderdiğimiz makinalar var. Gelecekte biz rooter tezgahlarımızı İtalyanlar ile yarışır hale getirmek istiyoruz. Köprü kesme cihazları çıkardık. 2020 yılında su jeti çıkarmak istiyoruz. Bu makina Türkiye'de üretilmiyor. İtalya'dan geliyor, bunun projeleri hazırlık aşamasında üretip hizmete sunmayı istiyoruz."