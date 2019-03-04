Mermerde yeni hedef Latin Amerika
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
Mermer sektöründeki son durumu değerlendiren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com