Mermercilerdeki rekabet vatandaşa yarıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Günümüzde birçok alanda tercih edilen mermerde maliyetler artmasına rağmen rekabetten dolayı satış fiyatı aynı oranda yükseliş göstermiyor.

Genel olarak mezarlık yapımında, ev ve işyerlerinde kullanılan mermerde maliyetler günden güne artıyor. Fakat meslektaşlar arasındaki rekabetten dolayı maliyetle aynı oranda artmayan fiyatlar esnafı zorluyor. Anlaşma olmadığı için gerektiği kadar fiyat artışı yapamayan esnaf, her maliyet artışında karından azaltıyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır mermercilik yapan Semih Nizamoğulları, tüm zamlara rağmen mezarlıkların iki bin liradan başladığını söyledi. Rekabetten dolayı fiyatların gereği kadar artmadığını belirten Nizamoğulları, "Eskişehir'de mermer fiyatları diğer illere göre düşük. Aynı sektördeki birçok esnaf yan yana hizmet veriyor, fakat fiyat konusunda anlaşma sağlanmış değil. Böylelikle de fiyatlar aşağıya çekilmiş oluyor. Maliyetlerimiz zaten çok yüksek. Satış fiyatlarımız düşük olduğu için kar oranımız çok düşük. Mermeri metrekare hesabıyla satın alıyoruz. Son 1 senede birkaç defa zam geldi. Geçtiğimiz sene 70-80 liraya alıyorduk metrekaresini, bu sene 120-130 liraya satın alıyoruz. Fakat yükseliş miktarında zam yapamıyoruz" dedi.