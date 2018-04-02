Mermer Ustasından Şehit Yakınlarına Ücretsiz Hizmet

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir mermer atölyesi sahibi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kentteki şehit yakınlarının mutfak tezgahlarını ücretsiz değiştirecek.

Atölye sahibi Ali Höbere, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak hem de teröre tepki göstermek amacıyla şehit ailelerine yönelik kampanya düzenlediklerini söyledi.

Kampanya kapsamında, kentteki şehit ailelerinden talep edenlerin mutfak tezgahlarını ücretsiz yenileyeceğini dile getiren Höbere, şunları söyledi:

"Vatan için canını feda eden askerlerimizin ailelerine biraz olsun moral ve katkı sağlamak, onların yanında olduğumuzu bildirmek istedik. Ben de askerliğimi Şırnak'ta yaptım. Bu vatan için her zaman canımızı feda etmeye hazırız. Onların evlatları bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda etti. Bizim onlara olan borcumuz maddiyatla ölçülemez. İstedikleri mermer mutfak tezgahını onlar için yapacağız. Tamir ihtiyacı olan şehit ailesine de elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız."