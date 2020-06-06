Mermer tozunda birçok kimyasal var
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Mermer tozunda birçok kimyasal var

AFYONKARAHİSAR Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile döktüğü mermer tozunun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi.

Mermer tozunda birçok kimyasal var
06.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:00

AFYONKARAHİSAR Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahile döktüğü mermer tozunun insan sağlığı için tehlikeli olduğunu söyledi. Alimoğlu, fabrikada yapılan işlem sırasında mermer tozunun içine birçok kimyasal karıştığını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otel işletmesi, beyaz görünüme dönüştürmek için sahile mermer tozu döktüğü için rekor cezaya çarptırıldı. Mermer üretiminin kalbi olan Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Mermer Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, sahile dökülen mermer tozunun insan sağlığı için zararlı olduğunu kaydetti. Mermer üretiminde çeşitli malzemelerin kullanıldığını ve kimyasal kullanımı da yapıldığını belirten Alimoğlu, "Mermer tozu mikro bir tozdur. Mermer bloklarını kesim esnasında elde edilen bir tozdur. Fabrika içerisinde bu blokları keserken elmas bıçaklar kullanıyoruz. Kesim esnasında yıpranan elmas bıçakların artıkları bu toza karışıyor. Üretim esnasında mermerin yüzeylerini parlatmak için silim yapıyoruz ve bu silim işleminde abrasiv (aşındırıcı) kullanıyoruz. Abrasivlerin artıkları bu toza karışıyor. Bu tozu fabrikalarda su kullanımını azaltmak için çökertiyoruz. Bu işlem sırasında da flograd diye bir kimyasal madde kullanıyoruz. Kısacası elmas bıçak artığı, abrasiv artığı ve flograd ile birleşen mermer tozunda birçok kimyasal madde var" diye konuştu.

'MERMERİN ÖZÜ KİREÇ TAŞI, AMA TOZUNDA KİMYASALLAR VAR'Afyon mermeri, Burdur beji mermerin tozunun ayrı özellikleri, traverten tozunun ayrı özelliği olduğunu aktaran İbrahim Amioğlu, "Mermer tozunu bir yerde dolgu malzemesi olarak kullanmak insan sağlığı açısından tehlikeli. Özellikle deniz kenarında kullanılması çok daha tehlikeli olabilir. Mermerin öz kendi tozu ise bu bildiğimiz kireç anlamına gelir. Çünkü mermer bildiğimiz kireç taşı. Mikropları öldürür, yararlıdır, ağaç gövdelerine de sürülen bir maddedir. Ancak içinde bulunan kimyasallar ve karışımlar nedeniyle deniz kenarında kullanılabileceğine inanmıyorum" dedi.'TAHSİS EDİLEN ARAZİYE DOLGU OLARAK DÖKÜYORUZ'

Mermer fabrikalarının üretim esnasında elde ettiği mermer tozunu ilde bulunan çimento fabrikasına verdiklerini ifade eden Alimoğlu, "Afyonkarahisar'da çimento fabrikası olunca biz tozunu çökertip kuruttuğumuz zaman ücretsiz bizden alıyor. Kendimiz bu tozu araçlarımızla fabrikaya götürüp teslim ediyoruz. Fabrikaya götürmeyen firmalar için de Organize Sanayi Bölgesi, İl Özel İdaresi tarafından tarım, hayvancılık ve imara kapalı olan bir bölge tahsis etti. Mermer tozu ve mermer atıklarını o bölgeye ücreti karşılığında dolgu malzemesi olarak döküyoruz ve kimseye zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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