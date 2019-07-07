Mermer Sektörünün Türkiye'deki Durumunu Nasıl?

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mermer sektörünün Türkiye'deki durumunu değerlendiren Hiçsönmez, "Tükiye, mermer sektöründe hatırı sayılır bir yere sahip. Biz ise Digalpa olarak bunun ocaktan müşteriye gidene kadar olan üretimin tüm sürecinde varız. Bizim firmamızın da en önemli özelliklerinden bir tanesi kaliteye önem vermesi. Türkiye'deki rekabet, maalesef istediğimiz kalite ve oranda değil. Fakat yapı kataloğu sayesinde bunun aşılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.