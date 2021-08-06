MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI
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MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine bir mermer ocağına yaptığı baskında 58'i Afganistan ve 49'u Suriye vatandaşı olmak üzere yabancı uyruklu 107 işçinin izinsiz çalıştırıldığı saptandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine bir mermer ocağına yaptığı baskında 58'i Afganistan ve 49'u Suriye vatandaşı olmak üzere yabancı uyruklu 107 işçinin izinsiz çalıştırıldığı saptandı. İşletmeye izinsiz işçi çalıştırmaktan toplam 1 milyon 262 bin 272 lira, pasaportu olmayan Afgan vatandaşlarına ise toplam 263 bin 780 TL idari para cezası kesilip, sınır dışı edildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi Palankaya mevkiinde mermer üretimi yapılan iş yerinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı duyumunu alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte ocağa baskın düzenledi. yapılan denetimlerde iş yerinde çalışma izni bulunmayan 58 Afganistan ve 49 Suriye uyruklu olmak üzere 107 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Yapılan denetimlerde bahsi geçen işyerine, 6375 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereği izinsiz çalıştıkları için kişi başı 11 bin 976 TL olmak üzere toplam 1 milyon 262 bin 272 TL idari para ceza uygulanması amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlüklerine gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca izinsiz çalıştığı tespit edilen 49 Suriye uyruklu için geçici koruma kapsamında, 3 Afganistan uyruklu ise Uluslararası Koruma kapsamında bulunduğundan gerekli tebliğler yapılarak serbest bırakıldı.

Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 55 Afganistan uyrukluya ise 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nu gereği pasaportları bulunmadığı için toplam 263 bin 780 TL idari para cezası uygulanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI
MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI
MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI
MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MERMER OCAĞINDAKİ YABANCI UYRUKLU 107 KİŞİNİN İZİNSİZ ÇALIŞTIRILDIĞI SAPTANDI - Haberler
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