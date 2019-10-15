Mermer ocağında yüksekten düşen işçi öldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Bedi köyünde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışan Ertuğrul Yıldız (49), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yıldız, mesai arkadaşları tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine götürülürken yolda 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.