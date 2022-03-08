Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında moloz dökümü esnasında gere geri giden kamyon uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında moloz dökümü esnasında gere geri giden kamyon uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Kavaklıdere Derebağ Mahallesindeki mermer ocak işletmesinde moloz döküm sahasında geri geri giden kamyon sürücüsü 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kepçe yardımıyla itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Muğla, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title