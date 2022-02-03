Mermer ocağında hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
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Mermer ocağında hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mermer ocağında hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Bilecik'te bir mermer ocağında hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeler birlikte yakalanan 4 zanlının 3'ü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'te bir mermer ocağında hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeler birlikte yakalanan 4 zanlının 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesi bağlı Akköy köyünde mermer ocağında geçtiğimi gün bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT ekiplerinin yapmış olduğu kapsamlı araştırma ve takip sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve bu kişilere yardım ve yataklıkta bulunan E.E., M.Ç., K.E. ve H.D. isimli şahıslar, çaldıkları malzemeler ile birlikte Bilecik merkezde yakalandı. Yakalanan malzemeler sahibine teslim edilerek, M.Ç., K.E. ve H.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. E.E. ise, isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. - BİLECİK

Mermer ocağında hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, İnhisar, Bilecik, 3. Sayfa, Haber

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