HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mermer ihracatı pandemiden olumsuz etkilendi

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, pandemi sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, 2020 yılının ilk altı ayında, maden ürünleri ihracatında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Mermer ihracatı pandemiden olumsuz etkilendi
10.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:40

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, pandemi sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, 2020 yılının ilk altı ayında, maden ürünleri ihracatında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Nasuh Ekinci, 2020 yılının ilk altı ayında 51 milyon 411 bin 40 dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,66 daha düşük olduğunu aktardı. Ekinci, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 71 milyon 67 bin 360 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Ekinci, Burdur'un 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen genel ihracatının 89 milyon 193 bin 970 dolar olduğunu, bu rakamın 2020 yılının aynı döneminde yüzde 16,70'lik düşüşle 74 milyon 294 bin 570 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

'KORONAVİRÜS BURDUR'U DERİNDEN ETKİLEDİ'Mermer sektörünün Burdur ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu kaydeden Ekinci, "Çünkü Burdur'un ihracatının yüzde 83'lük kısmını doğaltaş ve mermer sektörü oluşturmaktadır. Bu sektör 10 binden fazla insana istihdam sağlamıştır. 200'ün üzerinde mermer ocağı faaliyettedir, fakat koronavirüs Burdur'u çok derinden etkiledi. Rakamlar bunu zaten ortaya koyuyor. İhracatın düşmesi hem çalışanlarımızı hem sektöre dolaylı hizmet verenleri olumsuz etkiledi. Yatırımcı bu sektöre endişeyle bakmaya başladı" diye konuştu.Burdur'un ihracatının yüzde 95'lik kısmını Çin'e yaptığını aktaran Ekinci, "Çin'deki bir iş ortağımız pandemi dolayısıyla inşaat sektörünün ciddi oranda durduğunu, haziran sonu itibarıyla yeni yeni canlanmaya başladığını, bu yıl mermer sektöründe canlanma beklenmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Uluslararası fuarların ya ertelendiğini ya da iptal edildiğini anlatan Ekinci, "Sektörde ciddi moralsizlik var. Mermer sektörü birçok yasal zorluk yaşıyor. Pandemi ile bu iyice derinleşti" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim Spor
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Bülent Ersoy Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Mermer ihracatı pandemiden olumsuz etkilendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:57:01. #1.15#
title