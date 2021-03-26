Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de mermer işleme fabrikasında mermer bloğunun düşmesi sonucunda altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Denizli'de mermer işleme fabrikasında mermer bloğunun düşmesi sonucunda altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mermer işleme fabrikasında işlenmemiş taşların geldiği noktada çalışan Polat Avcı makineden yeni bir taş indirdiği öğrenildi. Mermer bloğunun düşmesi neticesinde Avcı, altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Avcı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Avcı, hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemeler neticesinde soruşturma başlatıldı.

Avcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Mermer bloğunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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