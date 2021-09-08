Merlyn Esports Kadın VALORANT takımını duyurdu!

VALORANT espor arenasına yeni bir kadın takımı katıldı.

2018 yılından bu yana birçok kulvarda mücadele eden Merlyn Esports, erkek takımından sonra şimdi de sponsoru İncehesap desteği ile birlikte VALORANT espor arenasına kadın takımı ile ikinci bir giriş yaptı.

ZeyN, Nienores, Halzvana, Wormie ve LEXI'den oluşan takımın koçluğunu ise Soleil üstleniyor. Kulübün kurucusu olan Bilal "Blackmode" Sarsmaz, yeni takımın duyurulmasının ardından yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kadınların her alanda, her koşulda, herkesle eşit olduğunu ve bunu desteklediğimizi özellikle vurguluyoruz. Oyuncu seçimlerinde cinsiyet ayırt etmeksizin titiz davranmaya çalışsak da, kulübümüzün ilk kuralı olan "saygı" olgusunu barındıran oyuncular ilk tercihimiz oluyor. Başarı kolay yakalanmıyor. Bunu biliyoruz. Ancak saygı olduğu müddetçe oyuncularımız ile aramızda uzun süreli bir ilişki oluşuyor. Bu aile ortamını ve bu güçlü bağı biz bu şekilde sağlıyoruz. İşte tam da bu yüzden 2018'den beri yıkılmadan ayakta kalabildik. Peki bu bağları kurarken yara almıyor muyuz? Elbette ki alıyoruz. Kadın takımını kurarken çok zorlandık ancak iyi bir iş çıkardık. "Önce iyi insan" felsefesiyle yola çıktık ve hayalini kurduğumuz kadın takımımızı kurduk. ve onlarla uzun vadede çok iyi işler çıkaracağımızı düşünüyoruz." dedi.

Merlyn Esports Kadın VALORANT takımı kadrosu

Zeynep "ZeyN" TOPALOĞLU

Melodi "Nienores" GÜLER

Esma Zeynep "Halzvana" ALPER

Sıla "Wormie" VURAL

Elis "LEXI" BALLI

Uğur "Soleil" KARACA (Koç)

Kaynak: Playerbros