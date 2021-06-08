Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir?

Son zamanlarda gündemin en çok araştırılan konularından biri Merkür retrosu oldu. Bir sene içinde 3 kez olan Merkür retrosu en son 30 Mayıs'ta başlamıştı. Astrolojiyle ilgilenenler şimdide Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir? sorularının cevaplarını araştırılıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir? Daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda gündemin en çok araştırılan konularından biri Merkür retrosu oldu.Bir sene içinde 3 kez olan Merkür retrosu en son 30 Mayıs'ta başlamıştı. Astrolojiyle ilgilenenler şimdide Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir? sorularının cevaplarını araştırılıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir? Daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Her sene 3 kez meydana gelen Merkür retrosu en son 30 Mayıs'ta başlamıştı. Asıl olarak hafşf gölgesi ile 14 Mayıs'ta başlayan Merkür retrosu, 30 Mayıs'ta ters dönüşü başladı. 22 Haziran'da ise ters dönecek ve 22 Haziranda duracak 23 Haziran'da düzlenmeye başlayacak yoğun gölge ile birlikte, 29 Haziran'da ise hafif gölgeyle dönüyor. Son olarak Merkür retrosu 8 Temmuz'da gölgesiyle birlikte bitiyor.

2021 MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NEDİR?

Merkürün ters dönüşü anlamına gelen Merkür retrosu aslında ters dönmez sadece dünyanın hızına göre geride kalacak kadar yavaş döner.

Merkür'ün yönetim alanı apırlıklı olarak iletişimdir. Bununla bilrikte, düşünce, yazma, seyahat, ticaret, reklam, haberleşmeyi de yönetir. Dolayısıyla Merkür retrosununun bu alanlar üzerinde etkisi vardır.

Merkür retrosunda dikkat etmemiz gereken noktalar ve etkileri şunlardır;

- Merkür retrosunda geçmişten yarım kalan işlerimizi tamamlamak için iyi bir zamandır.

- Yeni bir şeye başlanacaksa dikkatli olunmalı. Bu konuda araştırmalar yapılmalı. Mesela yeni bir eve taşınacaksanız, taşınacağınız yerin konumun

- Bir şey imzalamamalısınız.

- Elektronik aletlerin bozulduğu bu dönemde elektronik alet almayın.

- Bu dönemde seyahate çıkma çok iyi bir fikir değil ama illaki çıkılacaksa yaptığınız planlar üzerinde titiz olun dikkatli davranın.

- Geçmişle alakalı birçok konu gündeme gelebilir. Bunlar; geçmişte yaşanan bir ilişki, iş konusu, para vb. Geçmişle yüzleşmeler yaşanabilir.

- Merkür'ün ters dönüşünde yeni şeylerle uğraşmak yerine yılda 3 kez yaşanan bu olayı en hafif ve size fayda sağlayacak şekilde atlatmaya çalışmalısınız. Bu durumda geçmişle ilgili yapılan çalışmalara ağırlık vermelisiniz. Bu çalışmalar;