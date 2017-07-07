Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde Projesi" gençlerle buluşuyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatıldığını ifade etti.



Projenin Bayburt'un ilce köylerinde de yürütüldüğünü vurgulayan Erel, şunları kaydetti:



"Bayburt'ta yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklarımız, Bayburt Gençlik Merkezi'nde Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimizle bir araya gelerek eğlenceli ve verimli vakit geçirme imkanı elde ettiler. Gençlik liderlerimiz gönüllü gençlerle birlikte çocuklar ile mangala, satranç gibi zeka oyunlarının yanı sıra halk oyunları, bisiklet, bilardo gibi fiziksel aktivitelere de katılarak eğlenceli vakit geçirdiler."