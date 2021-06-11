"Merkezim Her Yerde" etkinliği Taraklı'da gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yurt genelinde düzenlenen "Merkezim Her Yerde" etkinliği Taraklı ilçesinde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yurt genelinde düzenlenen "Merkezim Her Yerde" etkinliği Taraklı ilçesinde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Gençlik Merkezi tarafından "Genç Ofis ve Has Oda" açılışına özel etkinlikte, halat çekme, matrak, sokak oyunları, geleneksek okçuluk, satranç, masa tenisi, dart, kitap okuma yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen kitaplar, öğrenciler ve gönüllü gençlerle yerleştirildi.

Sakarya Gençlik Merkezleri Müdürü Yavuz Cangir, "sakin şehir" unvanıyla ün salan ilçenin mimarisine uygun bir merkez kazandırmanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek