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Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu yayımlandı

2018 yılı bütçesinin tamamı ve 2019 yılı bütçesinin ilk 5 ayına ilişkin detaylı değerlendirmelerin yer aldığı Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) yeni "Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu"nu yayımlandı.

02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:50
Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu yayımlandı

2018 yılı bütçesinin tamamı ve 2019 yılı bütçesinin ilk 5 ayına ilişkin detaylı değerlendirmelerin yer aldığı – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) yeni "Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu"nu yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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