Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu yayımlandı
2018 yılı bütçesinin tamamı ve 2019 yılı bütçesinin ilk 5 ayına ilişkin detaylı değerlendirmelerin yer aldığı Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) yeni "Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu"nu yayımlandı.
02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:50
2018 yılı bütçesinin tamamı ve 2019 yılı bütçesinin ilk 5 ayına ilişkin detaylı değerlendirmelerin yer aldığı Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) yeni "Merkezi Yönetim Bütçesi Takip Raporu"nu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com