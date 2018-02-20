Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 892,6 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibarıyla 892,6 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Ocak 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Ocak sonu itibariyle 892,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 539,8 milyar liralık kısmı Türk lirası, 352,7 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL