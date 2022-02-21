Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 844,4 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 2 trilyon 844,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 950,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 894,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.