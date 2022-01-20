Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 747,7 milyar lira - Haberler Ekonomi
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 747,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 747,7 milyar lira
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 2 trilyon 747,7 milyar lira oldu.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 2 trilyon 747,7 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 933,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 814,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık, Borç, Ekonomi, Haber

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