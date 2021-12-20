Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 707,8 milyar lira
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 2 trilyon 707,8 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 2 trilyon 707,8 milyar lira oldu.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 920,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 787,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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