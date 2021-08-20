Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 32,3 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2 trilyon 32,3 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 2 trilyon 32,3 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 869,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 162,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur