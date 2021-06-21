Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 1,4 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran