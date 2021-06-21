Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 1,4 milyar lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 1,4 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 1,4 milyar lira
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Sinan Çetin Hande Ataizi Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 1,4 milyar lira - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:44:32. #1.15#

title