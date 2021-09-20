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Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 041,7 milyar lira

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 041,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 041,7 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 041,7 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 890,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 151,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 041,7 milyar lira - Haberler Ekonomi
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