Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 041,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 041,7 milyar lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 890,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 151,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.