Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 950 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 950 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 950 milyar lira
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 830,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 119,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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