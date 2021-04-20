Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 950 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 830,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 119,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran