Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 949,9 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 1 trilyon 949,5 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 1 trilyon 949,5 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 836,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 113,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök