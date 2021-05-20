Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 949,9 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 949,9 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 949,9 milyar lira
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 1 trilyon 949,5 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 1 trilyon 949,5 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 836,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 113,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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