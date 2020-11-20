Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 806,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 127,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun