Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira

20.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:52
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 934,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 806,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 127,9 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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