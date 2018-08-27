Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 9,6 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 9,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonunda 1 trilyon 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun yaklaşık 571,3 milyar liralık kısmı Türk lirası, 438,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.