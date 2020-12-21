Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 872,1 milyar lira
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 872,1 milyar lira

21.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:42
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 872,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 872,1 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 872,1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 792,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 79,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayşegül Yıldız Mehmet Ali Erbil Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Ryan Babel Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 872,1 milyar lira | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:42:32. #1.14#
title