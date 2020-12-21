Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 872,1 milyar lira
21.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:42
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 872,1 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 872,1 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 792,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 79,3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran