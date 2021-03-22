Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 859,7 milyar lira
22.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:02
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 859,7 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 859,7 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 815,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 44,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran