Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 859,7 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 859,7 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 859,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 815,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 44,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran