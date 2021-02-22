Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 837,6 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 837,6 milyar lira

22.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:24
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 837,6 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 837,6 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 837,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2021 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 810,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 27,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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