Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira

20.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:56
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 812,1 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 812,1 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 812,1 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2020 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 794,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 17,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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