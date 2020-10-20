Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 810 milyar lira
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 810 milyar lira

20.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:42
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 810 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 862,9 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 862,9 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 817,9 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 45 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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