Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 810 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 862,9 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 862,9 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 817,9 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 45 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran