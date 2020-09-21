Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 810 milyar lira Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 810,4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 810,4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 824,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 986,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran