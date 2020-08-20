Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 720 milyar lira Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 720,9 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 1 trilyon 720,9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 829,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 891,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Kaynak: AA