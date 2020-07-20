Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 641 milyar lira Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, borç stokunun 822,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Kaynak: AA