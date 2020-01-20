Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 328,8 milyar lira

20.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:44

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2019 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 668,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 660,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA