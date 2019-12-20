Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 274,2 milyar lira

20.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:42

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 274,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 274,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 646,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 628 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA