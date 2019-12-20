Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 274,2 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 274,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 274,2 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 274,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 646,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 628 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.