Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 248,3 milyar lira

20.09.2019 17:54

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 248,3 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ağustos ayı sonunda 1 trilyon 248,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 626,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 621,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA