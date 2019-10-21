Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar lira oldu.

21.10.2019 17:56
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku eylül ayı sonunda 1 trilyon 239,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borç stokunun 632,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 606,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
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