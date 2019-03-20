Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 126,2 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 126,2 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku şubat ayı sonunda 1 trilyon 126 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 598,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 528,1 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA
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