Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 126,2 Milyar Lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 126,2 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku şubat ayı sonunda 1 trilyon 126 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 598,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 528,1 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: AA