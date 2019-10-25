Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Teknoloji Ödülleri'nden iki ödül

25.10.2019 10:04

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri"nde, "e-VEDO: Elektronik Veri Deposu Sistemi" ve "e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulamaları ile iki ödülün sahibi oldu.

MKK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen IDC Finans Zirvesi'nde, "IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri" sahiplerini buldu.

MKK, "e-VEDO: Elektronik Veri Deposu Sistemi" ve "e-YKS: Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" uygulamaları ile "Yönetişim, Risk ve Uyum" kategorisinde birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, yürüttükleri operasyonel faaliyetlerin yanı sıra, finansal piyasaların veri ve teknoloji şirketi olarak uzun vadeli stratejik hedeflere büyük önem verdiklerini belirtti.

Arıkan, "Gelişmekte olan teknolojiler ve sunduğu yeni fırsatları takip ediyor, süreçlerimizi geliştiriyor, standartlarımızı yükselterek ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli kaynaklarla geliştirdiğimiz teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin sermaye piyasalarımızın gelişimine büyük katkılar sağladığına inanıyoruz. Bu kapsamda, finansal piyasalarda Risk Yönetimi ile Kurumsal Yönetim araç ve süreçlerini geliştirecek hizmetler olarak ortaya koyduğumuz e-VEDO ve e-YKS gibi ürünlere büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA