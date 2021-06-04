Merkezi Kayıt Kuruluşu, IDC Finans Zirvesi'nde 4 ödül birden kazandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ?IDC (International Data Corporation) Türkiye Finans Zirvesi'nde dört ödül kazandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ?IDC (International Data Corporation) Türkiye Finans Zirvesi'nde dört ödül kazandı.

MKK açıklamasına göre, ?IDC (International Data Corporation) Türkiye Finans Zirvesi 3 Haziran'da dijital ortamda düzenlendi.

"En hızlı uyum sağlayanın geleceği: Finansal kurumlar 2021'in ötesinde nasıl yenilenecek, nasıl yapılanacak ve yatırımlar nasıl şekillenecek?" ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu dört ödül kazandı.

Açıklamaya göre, "YRTS: Yatırımcı Risk Takip Sistemi" yönetişim, risk ve uyum kategorisinde ikinci, "e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi" yönetişim, risk ve uyum kategorisinde üçüncü, "VAP: Veri Analiz Platformu" veri altyapısı kategorisinde üçüncü ve "KFS: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Sistemi" finansal erişim kategorisinde üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Sermaye piyasalarının önemli bir aktörü olarak veri ve teknoloji şirketi vizyonuyla faaliyet gösteren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun başarılı projelerinden dolayı onur duyuyoruz. Ar-Ge merkezi kimliğimizle sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve yerli kaynaklarla sermaye piyasalarının ihtiyaç duyduğu yeni projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı ödüllerin kazanılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk