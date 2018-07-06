Merkezefendili Kadınlar Pilates Yapıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde verilen ücretsiz pilates kurslarında ilçede bulunan kadınlar düzenli olarak pilates yapıyor.

Denizli'nin merkez ilçe belediyelerinden Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Merkezefendililer tarafından ilgi görüyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde her yaştan Merkezefendili'ye verilen ücretsiz kurslara binlerce sporsever katılıyor. Bu çerçevede spor eğitim merkezinde şimdi de ücretsiz olarak pilates kursu başlatıldı. Merkezefendili kadınlar her gün saat 13.00 ile 14.00 arasında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde pilates yaparak, hem bir sportif faaliyette bulunuyor hem de stres atıyor. - DENİZLİ