Merkezefendili çocukların hediyeleri hazır
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Merkezefendili çocukların hediyeleri hazır

23.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:37
Merkezefendili çocukların hediyeleri hazır

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklara ahşap kütük boyama seti hediye ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenleyen Merkezefendi Belediyesi, 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklara ahşap kütük boyama seti hediye ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlik düzenliyor. Merkezefendi'de ikamet eden 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklara ahşap kütük boyama seti hediye edilecek. Hediye, başvuru yapan tüm çocuklara verilecek. Başvurular 5 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Ahşap kütük boyama setlerinin dağıtımı tamamlandıktan sonra online olarak yapılacak boyama etkinliği için tarih ve saat bilgisi, katılımcılara SMS yoluyla iletilecek.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ve onlara güvendiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara, 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' derken, çocuklara olan güveninin ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak biz de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güveniyor, onlar için çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir boyama etkinliği düzenliyoruz. Başvuru yapan tüm Merkezefendili çocuklarımıza ahşap kütük boyama seti hediye edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendili çocukların hediyeleri hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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