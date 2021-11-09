Merkezefendi'ye NBA patentli guard

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 7 maçta 2 galibiyet alabilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosunu NBA tecrübesi de bulunan guard Kalin Lucas'la güçlendirdi. Kariyerinde NBA'de Memphis Grizzlies ve Detroit Pistons'ta kısa süre oynayan 32 yaşında, 1.85 boyundaki Lucas, daha önce ülkemizde Banvit ve TED Ankara Kolejliler'in yanı sıra Avrupa'da Olympiacos, Kızılyıldız, İsrail'de Hapoel Jerusalem, Maccabi Haifa gibi takımlarda forma giydi. Lucas, sezona Porto Riko'nun Gigantes de Carolina takımında başlamıştı.

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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