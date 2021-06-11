Merkezefendi yağlı güreş takımı Bursa yolcusu
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Merkezefendi yağlı güreş takımı Bursa yolcusu

Merkezefendi yağlı güreş takımı Bursa yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Nilüfer Belediyesi'nin 13 Haziran 2021 Pazar günü düzenleyeceği Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına katılmak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporcuları Bursa'ya uğurladı.

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Nilüfer Belediyesi'nin 13 Haziran 2021 Pazar günü düzenleyeceği Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına katılmak üzere Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporcuları Bursa'ya uğurladı.

Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Nilüfer Belediyesi'nin 13 Haziran Pazar günü düzenleyeceği Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına katılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, müsabakalarda yer alacak güreşçiler ile bir araya gelerek sporcuları Bursa'ya uğurladı. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin tarihinde büyük öneme ve değere sahip olan Yağlı Pehlivan Güreşlerini tekrar canlandırmak, güreşe olan ilgiyi artırmak için 12 Eylül Pazar günü Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları düzenleyecek. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesi altında yağlı güreş takımında ve minder güreş takımında 150'yi aşkın sporcu antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

"Sporun merkezi yapmak adına çalışıyoruz"

Sporun her branşında yer almayı, Merkezefendi'yi sporun merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz bünyesinde birçok branşta takımlarımız bulunuyor. Yağlı güreş takımımız bu hafta sonu Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği müsabakalara katılacak. Ata sporumuz olan geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinde yer alacak sporcularımızla bir araya gelerek başarılar diledik. Arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Denizlimizde de ata sporumuza olan ilgiyi artırmak için yağlı pehlivan güreşleri müsabakaları düzenleyeceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her branşında yer almak, ilçemizi sporun merkezi yapmak adına çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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