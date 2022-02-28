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Merkezefendi voleybolda yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Merkezefendi voleybolda yarı finalde

TVF Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi Play-Off çeyrek finallerinde son gün Ankara DSİ'yi 3-1 yenen Merkezefendi Belediyespor, 4-6 Mart tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.

TVF Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi Play-Off çeyrek finallerinde son gün Ankara DSİ'yi 3-1 yenen Merkezefendi Belediyespor, 4-6 Mart tarihleri arasında Amasya'da düzenlenecek olan yarı finallere katılmaya hak kazandı. Denizli temsilcisi, Amasya'da İzmir DSİ, Ünsped, Marmara Mehmet Erdem Akademi ile karşı karşıya gelip final vizesi almaya çalışacak. Başkan Veli Deveciler, "Çalışmalarımızın ve çabalarımızın sonuç verdiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Basketbolda sağladığımız başarının bir benzerini kadın voleybolda başaracağız. Denizli, Sultanlar Ligi'nde takımlarının olduğunu görecek. Tüm oyuncular, teknik ekip ve çalışanlara mücadeleleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.


- Denizli
Merkezefendi voleybolda yarı finalde

Merkezefendi voleybolda yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezefendi, Play Off, Amasya, Spor, Haberler

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