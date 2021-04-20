Merkezefendi Süper Lig kapısında

Türkiye Basketbol Ligi'nde art arda 12'nci galibiyetini bu haftaya kadar zirveyi paylaştığı Samsunspor'u evinde uzatmada 82-75 yenerek alıp liderlik koltuğuna tek başına oturan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bitime 3 maç kala ING Basketbol Süper Ligi kapısını ardına kadar araladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde art arda 12'nci galibiyetini bu haftaya kadar zirveyi paylaştığı Samsunspor'u evinde uzatmada 82-75 yenerek alıp liderlik koltuğuna tek başına oturan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bitime 3 maç kala ING Basketbol Süper Ligi kapısını ardına kadar araladı. 27 maçta 19 galibiyete ulaşıp 1 galibiyet fark attığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline alan Denizli temsilcisi, Samsunspor 3'te 3 bile yapsa kalan 3 maçının 2'sini kazandığı takdirde adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdıracak.

Geçen yıl koronavirüs pandemisi yüzünden yarıda kalan ligden Süper Lig'e alınma başvurusu teminat mektubu şartını verilen sürede yerine getirmediği gerekçesiyle kabul edilmeyen Denizli, son haftalarda sürpriz olmazsa şampiyon olarak hedefine ulaşacak. Süper Lig başvurusu kabul edilmedikten sonra sezona tutuk başlayıp ilk 15 maçta 8 mağlubiyetle Play-Off hattının dışında kalan Merkezefendi, antrenör Zafer Aktaş'ın antrenörlük görevine gelmesiyle 2'nci yarıda çıktığı tüm sınavları kazanarak dikkat çekti.YENİLER FARK YARATTIMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in sezon ortasında kadrosuna kattığı Chauncey Levant Collins, Hakan Yapar ve Serkan Menteşe, takıma büyük katkı yaptı. Merkezefendi, Collins'in forma giydiği 19 maçın 16'sını kazanırken, ABD'li oyun kurucu 18.9 sayı, 3.2 ribanud, 6.0 asistle takımın en skorer ve en çok asist yapan oyuncusu oldu. Süper Lig ekibi Petkimspor'dan transfer edilen ligin önemli isimlerinden Hakan, 14 maçta 10.5 sayı, 4.7 ribaund, 4.2 asist ortalamaları tuttururken, aynı takımdan gelen Serkan da Denizli ekibine 12 maçta 9.2 sayı, 4.3 ribaund, 4.4 asist ortalamalarıyla katkı yaptı.- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ